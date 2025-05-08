Расстрелял военного и его родственницу — в полиции сообщили детали стрельбы в Софиевской Борщаговке под Киевом

Задержали 63-летнего мужчину, открывшего стрельбу.

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Как сообщалось, в Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина открыл стрельбу по людям. В полиции рассказали детали происшествия и сообщили о задержании стрелка.

По данным правоохранителей, жертвами стали военный и его родственница.

Отмечается, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем, сегодня, 8 мая, между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему определенную сумму.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу.

После этого 63-летний мужчина вошел домой и закрылся, где за час его задержали.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

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