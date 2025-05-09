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В Гоструда ответили, может ли работодатель не взять на работу лицо с инвалидностью из-за затрат на обустройство рабочего места

07:18, 9 мая 2025
Такой отказ может рассматриваться как дискриминация, если он не основан на объективных критериях.
В Гоструда ответили, может ли работодатель не взять на работу лицо с инвалидностью из-за затрат на обустройство рабочего места
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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работодатель отказать человеку с инвалидностью в трудоустройстве из-за расходов на обустройство рабочего места.

Такой отказ может рассматриваться как дискриминация, если он не основан на объективных критериях — квалификации, опыте, состоянии здоровья в соответствии с требованиями к конкретной должности, установленными законодательством.

Согласно статье 27 Конвенции ООН о правах инвалидов, государства-участники признают право лиц с инвалидностью на труд наравне с другими. Отказ в предоставлении разумного приспособления считается формой дискриминации.

Согласно статье 22 КЗоТ Украины, необоснованный отказ в приёме на работу запрещён. Это означает отказ без объяснения причин либо по основаниям, не связанным с квалификацией или профессиональными качествами работника, либо по другим причинам, не предусмотренным законом.

По требованию лица, которому отказано в приёме на работу, работодатель (или уполномоченный орган, физическое лицо, использующее наёмный труд) обязан предоставить письменное объяснение причины отказа, которая должна соответствовать части первой статьи 22 КЗоТ.

Любые прямые или косвенные ограничения трудовых прав при заключении, изменении и прекращении трудового договора недопустимы.

Требования к возрасту, уровню образования и состоянию здоровья работника могут устанавливаться только законодательством.

Работодатели обязаны создавать условия для трудоустройства лиц с инвалидностью, включая обустройство рабочих мест с учётом индивидуальных программ реабилитации.

Предприятия, учреждения, организации и физические лица, использующие наёмный труд, обязаны выделять и создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов, в том числе специальные рабочие места, обеспечивать условия труда с учётом индивидуальных программ реабилитации, предоставлять другие социально-экономические гарантии, предусмотренные законодательством, а также передавать в государственную службу занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства инвалидов, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (статья 18 Закона Украины «Об основах социальной защищённости лиц с инвалидностью в Украине»).

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Гоструда инвалидность трудовые отношения

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