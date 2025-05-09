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Сервисный центр МВД напомнил водителям, как сохранить или перезакрепить номерной знак

07:37, 9 мая 2025
Платные номера с «красивой» комбинацией можно передать только после оплаты.
Сервисный центр МВД напомнил водителям, как сохранить или перезакрепить номерной знак
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Главный сервисный центр МВД напомнил водителям, как оставить или перезакрепить номерной знак.

Указывается, что номер можно передать новому владельцу во время перерегистрации — по согласию обеих сторон.

«Если это платные номера с «красивой» комбинацией — их можно передать только после оплаты.

Если автомобиль передается родственникам (мужу/жене, детям, родителям) — платить повторно за номера не нужно», — сообщили в ведомстве.

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МВД сервисный центр МВД автомобиль

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