Сервисный центр МВД напомнил водителям, как сохранить или перезакрепить номерной знак

Главный сервисный центр МВД напомнил водителям, как оставить или перезакрепить номерной знак.
Указывается, что номер можно передать новому владельцу во время перерегистрации — по согласию обеих сторон.
«Если это платные номера с «красивой» комбинацией — их можно передать только после оплаты.
Если автомобиль передается родственникам (мужу/жене, детям, родителям) — платить повторно за номера не нужно», — сообщили в ведомстве.
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