США заключили торговое соглашение с Великобританией

Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, по которым ввели пошлины. Об этом сообщил президент США Дональда Трамп в соцсети Truth Social.
Он назвал соглашение "полным и всеобъемлющим", которое укрепит отношения между Вашингтоном и Лондоном на многие годы в будущем.
"Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Учитывая нашу давнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Британия стала нашим первым партнером", - написал Трамп.
Президент США добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутой стадии переговоров и будет заключен позже.
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