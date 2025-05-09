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Может ли жена ветерана оформить льготы на коммунальные услуги — разъяснение

00:05, 9 мая 2025
Если ветеран не может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд по уважительной причине, подать заявление на оформление льгот вместо него имеет право его жена.
Может ли жена ветерана оформить льготы на коммунальные услуги — разъяснение
Фото: dengi.ua
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснили, может ли жена ветерана войны оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги, если сам ветеран проходит реабилитацию.

Если ветеран войны не может лично обратиться в Пенсионный фонд Украины по уважительным причинам (военная служба, болезнь или инвалидность), это может сделать член его семьи, предъявив паспорт гражданина Украины. Таким членом семьи, в частности, является жена (постановление КМУ от 27.12.2023 № 1395).

Для оформления льготы необходимо подать:

  • заявление о предоставлении льгот;
  • заявление о внесении сведений в Реестр льготников;
  • копию удостоверения ветерана (или электронное удостоверение ветерана).

В рамках экспериментального проекта вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощённое — одновременно для постановки на учёт и получения льгот.

В заявлении на назначение льгот обязательно нужно указать банковские реквизиты льготника (военнослужащего).

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