Может ли жена ветерана оформить льготы на коммунальные услуги — разъяснение

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснили, может ли жена ветерана войны оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги, если сам ветеран проходит реабилитацию.
Если ветеран войны не может лично обратиться в Пенсионный фонд Украины по уважительным причинам (военная служба, болезнь или инвалидность), это может сделать член его семьи, предъявив паспорт гражданина Украины. Таким членом семьи, в частности, является жена (постановление КМУ от 27.12.2023 № 1395).
Для оформления льготы необходимо подать:
В рамках экспериментального проекта вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощённое — одновременно для постановки на учёт и получения льгот.
В заявлении на назначение льгот обязательно нужно указать банковские реквизиты льготника (военнослужащего).
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