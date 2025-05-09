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Чи може дружина ветерана оформити пільги на комунальні послуги — роз’яснення

00:05, 9 травня 2025
Якщо ветеран не може самостійно звернутися до Пенсійного фонду з поважних причин, подати заяву на оформлення пільг замість нього має право його дружина.
Чи може дружина ветерана оформити пільги на комунальні послуги — роз’яснення
Фото: dengi.ua
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи може оформити пільги на житлово-комунальні послуги дружина ветерана війни, якщо він проходить реабілітацію.

Якщо ветеран війни не може самостійно звернутися до Пенсійного фонду України з поважних причин (військова служба, хвороба або інвалідність), член його сім’ї має право зробити це за нього, засвідчивши свою особу паспортом громадянина України. Таким членом сім’ї є, зокрема, дружина (постанова КМУ від 27.12.2023 № 1395).

Для оформлення пільги необхідно подати:

  • заяву про надання пільг;
  • заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;
  • копію посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана).

У рамках експериментального проєкту замість двох окремих заяв можна подати одну спрощену — щодо взяття на облік та надання пільг одночасно.

У заяві на зарахування призначених пільг необхідно вказати банківські реквізити пільговика (військовослужбовця).

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