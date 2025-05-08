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На Житомирщині чоловік планував привезти військовозобов’язаного на мотоциклі до кордону за 3 тисячі доларів

23:48, 8 травня 2025
56-річний житель Коростенського району запропонував чоловіку допомогу в незаконному перетині кордону.
На Житомирщині чоловік планував привезти військовозобов’язаного на мотоциклі до кордону за 3 тисячі доларів
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Житель Житомирщини намагався незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон за 3 тисячі доларів. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Вказується, що наприкінці квітня 2025 року встановлено, що 56-річний житель Коростенського району, прагнучи підзаробити, запропонував жителю однієї з територіальних громад допомогу в незаконному перетині державного кордону.

Чоловік детально пояснив маршрут, надав рекомендації щодо одягу, взуття та необхідних харчів. Крім того, він запевнив, що особисто супроводжуватиме до розмежувальної сітки поблизу кордону з Україною. За свої послуги запросив винагороду в розмірі 3000 доларів.

З метою конспірації підозрюваний наказав клієнту прибути до сусіднього населеного пункту, звідки планував доправити його до кордону на мотоциклі.

Однак під час руху до кордону підозрюваного затримано правоохоронцями.

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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прокуратура хабар Житомир мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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