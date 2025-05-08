В Житомирской области мужчина планировал привезти военнообязанного на мотоцикле к границе за 3 тысячи долларов

56-летний житель Коростенского района предложил мужчине помощь в незаконном пересечении границы.

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Житель Житомирской области пытался незаконно переправить военнообязанного через границу за 3 тысячи долларов. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что в конце апреля 2025 года 56-летний житель Коростенского района, желая подзаработать, предложил одному из жителей территориальной громады помощь в нелегальном пересечении государственной границы.

Мужчина подробно объяснил маршрут, дал рекомендации по одежде, обуви и продуктам питания. Также он заверил, что лично сопроводит "клиента" до разграничительной сетки возле украинской границы. За свои услуги он потребовал вознаграждение в размере 3000 долларов.

С целью конспирации подозреваемый велел мужчине прибыть в соседний населенный пункт, откуда планировал доставить его к границе на мотоцикле.

Однако по пути к границе подозреваемый был задержан правоохранителями.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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