Практика судов
  1. В Украине

В Сумах задержали мать, которая пыталась продать новорожденного ребенка за $30 тыс

23:30, 8 мая 2025
Горе-матери теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
В Сумах задержали мать, которая пыталась продать новорожденного ребенка за $30 тыс
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих купить ее будущего ребенка. По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.

Уже после рождения ребенка 1 мая этого года она перешла к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской гобщины, предложив оформить фиктивное отцовство. Сначала она получила задаток в размере 1 тыс. долларов, а уже во время передачи основной части суммы злоумышленницу задержали.

В настоящее время следователи полиции решают вопрос о сообщении женщине о подозрении. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Сумы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил условия признания уважительной причиной пропуска процессуального срока в связи с введением военного положения

Сотрудники прокуратуры покидали территории, которые на тот момент были оккупированы, — является ли это уважительной причиной пропуска срока, разъяснил Верховный Суд.

Требования к языку предлагают распространить на информацию, публикуемую медиа в Telegram, X, YouTube и других соцсетях

Готовятся изменения в законодательство, которые будут касаться языка информационных сообщений в социальных сетях, а также привлечения нарушителей к ответственности.

Комитет нашел способ ускорить принятие закона, позволяющего кандидатам в ВАКС, не сдавшим экзамен, повторно подавать документы

В Комитете по правовой политике подтвердили, что ряд норм законопроекта 13114 о повторном участии кандидатов в конкурсе в ВАКС, который просила принять ВККС, но который Верховная Рада не смогла включить в повестку дня, «перекочевали» в другой проект 12331-2.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Соглашение с США о недрах ратифицировано парламентом.

Трамп обвинил судей-активистов в препятствовании выполнению его работы

«Судьи-активисты должны позволить администрации Трампа депортировать убийц и других преступников, незаконно прибывших в нашу страну, без промедления», — заявил Трамп.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області