В Сумах задержали мать, которая пыталась продать новорожденного ребенка за $30 тыс

Горе-матери теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

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В Сумах правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих купить ее будущего ребенка. По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.

Уже после рождения ребенка 1 мая этого года она перешла к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской гобщины, предложив оформить фиктивное отцовство. Сначала она получила задаток в размере 1 тыс. долларов, а уже во время передачи основной части суммы злоумышленницу задержали.

В настоящее время следователи полиции решают вопрос о сообщении женщине о подозрении. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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