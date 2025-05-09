В Николаеве мужчина установил контакт с российским блогером и передавал данные о позициях ПВО

Мужчина сливал информацию о ВСУ через Телеграм-канал.

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В Николаеве 30-летнему местному жителю объявили о подозрении по факту незаконного распространения информации о размещении украинских военных подразделений в период действия военного положения. Об этом сообщила областная прокуратура.

Следствие установило, что придерживавшийся пророссийских взглядов мужчина наладил связь с российским блоггером Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом «Лохматый», через один из Telegram-каналов. В дальнейшем он передавал координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп, ответственных за противовоздушную оборону Николаева.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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