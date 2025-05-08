США и РФ обсуждают пути восстановления поставок российского газа в Европу, — Reuters

Потоки российского газа в Европу могут возобновиться при участии американских посредников.

Фото: bbc.co.uk

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Ряд должностных лиц из США и России провели переговоры относительно помощи Вашингтона в восстановлении продаж газа из России в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь осведомленных источников, знакомых с переговорами.

Собеседники издания сообщили, что определение новой роли России на европейском газовом рынке может способствовать заключению мирного соглашения. Хотя значительная часть Европы ищет новых поставщиков, некоторые страны все еще закупают газ из РФ. По словам представителей отрасли, еще больше государств могут вернуться к покупкам российского газа после заключения мира.

В настоящее время доля российского газа на европейском рынке составляет 19%, тогда как до полномасштабного вторжения она была 40%. В основном экспорт осуществляется в виде сжиженного природного газа (СПГ), а также через трубопровод «Турецкий поток». Помощь США в восстановлении поставок даст Вашингтону видимость и определенный контроль над тем, сколько российского газа возвращается в ЕС.

В ходе переговоров РФ и США стороны обсуждали, что американские инвесторы могут приобрести долю в трубопроводе «Северный поток», либо в трубопроводе, проходящем через Украину, либо даже в самом «Газпроме». Кроме того, американские компании могут покупать у россиян газ и поставлять его в Европу, в частности в Германию, чтобы смягчить сопротивление возобновлению поставок.

«Если такой уровень взаимодействия между Россией и США сохранится, весьма вероятно, что российские газовые потоки возобновятся... при участии американских посредников», — сказал один из собеседников издания.

Также в материале добавляется, что «Газпром» готов предлагать немецким клиентам краткосрочные контракты сроком на 24 месяца и значительные скидки, чтобы восстановить продажи в Европе. При этом россияне также просили заключать долгосрочные контракты — сроком на десятилетия.

По информации СМИ, на пути к восстановлению поставок российского газа есть и ряд препятствий. В частности, ЕС в целом выступает против такого шага, а также имеются многочисленные судебные дела, связанные с нарушением контрактов.

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