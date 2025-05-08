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США і РФ обговорюють шляхи відновлення поставок російського газу до Європи, — Reuters

17:29, 8 травня 2025
Російські газові потоки до Європи можуть відновитися за участю американських посередників.
США і РФ обговорюють шляхи відновлення поставок російського газу до Європи, — Reuters
Фото: bbc.co.uk
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Низка посадовців зі США та Росії провели переговори щодо допомоги Вашингтона у відновленні продажів газу з Росії до Європи. Про це стверджує агентство Reuters з посиланням 8 обізнаних з перемовинами джерел.

Співрозмовники видання повідомили, визначення нової ролі Росії на європейському газовому ринку може допомогти укласти мирну угоду. Хоч значна частина Європи шукає нових постачальників, дехто все ще купує газ з РФ. За словами представників галузі, ще більше можуть повернутися до закупівель російського газу після укладання мирної угоди.

Наразі доля російського газу на європейському ринку складає 19%, а до пономасштабного вторгнення було 40%. В основному експорт до Європи складається зі скрапленого природного газу (СПГ) та того, що постачається трубопроводом «Турецький потік». Допомога США у відновленні поставок надасть Вашингтону видимість та певний контроль над тим, скільки газу з РФ повертається до ЄС.

У ході перемовин РФ та США сторони обговорили те, що американські інвестори можуть придбати частку в трубопроводі «Північний потік», або в трубопроводі, що перетинає Україну, або ж в самому «Газпромі». Окрім цього, фірми зі США можуть купувати у росіян газ та постачати його у Європу, зокрема до Німеччини, аби пом'якшити опір відновленню поставок.

«Якщо такий рівень взаємодії між Росією та США продовжиться, дуже ймовірно, що російські газові потоки відновляться... за участю американських посередників», — каже один з співрозмовників видання.

Також у виданні додають, що «Газпром» готовий давати німецьким клієнтам короткі контракти на 24 місяці та значні знижки, аби відновити свої європейські продажі. Ще росіяни просили підписувати контракти, які будуть розраховані на десятиліття.

За словами ЗМІ, у відновленні поставок російського газу є й низка перешкод. Зокрема, ЄС загалом проти такого кроку, також є численні судові справи, пов'язані з порушенням контрактів.

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США росія ЄС

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