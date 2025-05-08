У Китаї пес-поліцейський вкрав сосиску в дитини під час патрулювання і став зіркою соцмереж, відео

Поліцейського коргі Фузая спіймали на крадіжці сосиски, але інтернет-користувачі пробачили йому цю витівку.

Фото: South China Morning Post

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Перший у Китаї поліцейський пес породи коргі на ім’я Фузай знову опинився в центрі уваги. Чотирилапий поліцейський під час патрулювання вихопив сосиску з рук дитини. Інтернет-користувачі стали на захист пухнастого порушника. Про це повідомляє South China Morning Post.

На відео видно, як Фуцзай повертає голову, відкушує шматочок, а потім спокійно прямує далі, поки натовп навколо сміється. Мати дівчинки згодом розповіла, що донька доїла сосиску і не образилася.

Фузай — півторарічний коргі з тренувальної бази поліцейських собак у місті Вейфан (провінція Шаньдун, Східний Китай). Його ім’я перекладається як «щасливчик».

Його помітили ще цуценям у парку поліцейські кінологи, які звернули увагу на його активність, нюх і інтерес до всього навколо. Власник подарував цуценя поліції, і пес почав навчання на фахівця з пошуку вибухівки.

У жовтні 2024 року Фузай офіційно став поліцейським псом. Він встиг попрацювати на великих заходах, зокрема охороняв фестиваль повітряних зміїв, а також зустрічався з відвідувачами під час публічних подій. Завдяки чарівній зовнішності — коротким лапкам, усмішці та розумному погляду — він швидко став улюбленцем інтернету. У соцмережах в нього понад 400 тисяч підписників.

У січні він вже потрапляв у курйоз: пса позбавили премії через сон на роботі.

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