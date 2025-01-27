У Китаї пса-поліцейського позбавили премії через сон на роботі

Коргі на ім'я Фузай працює фахівцем із виявлення вибухівки на кінологічній базі.

У Китаї поліцейського собаку позбавили премії через сон на роботі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Коргі на ім'я Фузай народився у серпні 2023 року. Коли собаці виповнилося чотири місяці, власник віддав його до поліцейської кінологічної бази у місті Вейфан.

Пес працює фахівцем із виявлення вибухівки на кінологічній базі.

Невдовзі пес-поліцейський став справжньою зіркою інтернету - сторінка, на якій публікують новини про життя і підготовку Фузая та інших поліцейських собак, має понад 384 тисяч підписників.

Нещодавно там з'явилося відео, на якому коргі «дякують» за успішну роботу. Його нагородили червоним жетоном, ласощами та іграшками, однак одразу забрали «премію».

«Через твою нещодавню поведінку, втому на робочому місці і навіть сечовипускання у власну миску, ми змушені зробити тобі зауваження і конфіскувати твої ласощі в якості покарання», — сказали йому його керівники-полісмени.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.