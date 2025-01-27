В Китае пса-полицейского лишили премии из-за сна на работе

Корги по имени Фузай работает специалистом по обнаружению взрывчатки на кинологической базе.

В Китае полицейскую собаку лишили премии из-за сна на работе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Корги по имени Фузай родился в августе 2023 года. Когда собаке исполнилось четыре месяца, владелец отдал его в полицейскую кинологическую базу в городе Вэйфан.

Пес работает специалистом по обнаружению взрывчатки на кинологической базе.

Вскоре пес-полицейский стал настоящей звездой интернета - страница, на которой публикуют новости о жизни и подготовке Фузая и других полицейских собак, имеет более 384 тысяч подписчиков.

Недавно там появилось видео, на котором корги «благодарят» за успешную работу. Его наградили красным жетоном, лакомством и игрушками, однако сразу забрали премию.

«Из-за твоего недавнего поведения, усталости на рабочем месте и даже мочеиспускания в собственную миску, мы вынуждены сделать тебе замечания и конфисковать твое лакомство в качестве наказания», — сказали ему его руководители-полисмены.

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