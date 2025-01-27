Коронавирус, скорее всего, возник из лаборатории, а не от животных — считает ЦРУ

ЦРУ назвало утечку в лаборатории Уханя наиболее вероятной причиной возникновения COVID-19.

Вспышка коронавируса, скорее всего, произошла из-за утечки из китайской лаборатории, чем распространилась от животных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на новую оценку Центрального разведывательного управления.

Так, ведомство считает, что вся совокупность данных указывает на более вероятное лабораторное происхождение вируса, чем его естественное происхождение.

«Но экспертиза агентства демонстрирует низкую степень уверенности в собственных выводах, что свидетельствует о неполной, неоднозначной, противоречивой доказательной базе», - указывает издание.

Исследования основываются на новых данных, а на свежем анализе сведений о распространении вируса, научных исследований, информации о функционировании лабораторий в КНР.

В ЦРУ уточнили, что «сценарии природного происхождения пандемии COVID-19 остаются правдоподобными».

В то же время, там признали, что разгадать источник происхождения коронавируса в условиях нехватки сотрудничества со стороны властей Китая, вероятно, никогда не удастся.

В ЦРУ пообещали оценивать всю новую информацию, которая может изменить их мнение.

Ранее сообщалось, что новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф рассматривает теорию утечки из лаборатории в Ухане, чтобы объяснить происхождение Covid.

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