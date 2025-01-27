Женщина заплатит 850 гривен штрафа за буллинг.

На Закарпатье суд оштрафовал школьную уборщицу, которая ударила ученицу шваброй. Постановление по делу №297/4654/24 обнародовал Береговский районный суд Закарпатской области.

В материалах дела указывается, что случай произошел еще 21 октября 2024 в Береговской гимназии имени Анны Горват.

Так, школьная уборщица устроила буллинг в отношении 14-летней ученицы, ударив ее шваброй для протирания пола. В материалах дела не указано, что явилось причиной конфликта.

Относительно работницы составили протокол об админправонарушениях по ч.1 ст.173-4 КУоАП. В ходе судебного заседания она признала свою вину.

Суд исследовал все материалы и признал женщину виновной в буллинге, назначив наказание – 850 грн штрафа с уплатой 605 грн судебного сбора. Постановление суда уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

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