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Должно ли предприятие во время военного состояния предоставить работнику «чернобыльский» отпуск

10:38, 27 января 2025
Таким работникам предоставляются компенсации и льготы в виде очередного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 рабочих дней в году.
Должно ли предприятие во время военного состояния предоставить работнику «чернобыльский» отпуск
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, обязано ли предприятие во время военного положения предоставить оплачиваемый отпуск категории граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Пунктом 22 статьи 20 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» определено, что лицам, отнесенным к категории 1, предоставляются гарантированные государством компенсации и льготы в виде очередного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска. с сохранением заработной платы сроком 14 рабочих дней в году.

В то же время ст. 12 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного состояния предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска по н с усыновлением ребенка) свыше ежегодного основного отпуска, предусмотренного абзацем первым этой части, по решению работодателя может осуществляться без сохранения заработной платы. Предоставление неиспользованных дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

Ограничение продолжительности ежегодных отпусков и предоставление какого-либо вида отпусков не является его обязанностью, поскольку закон его не обязывает ограничивать, а предусматривает только возможность такого ограничения.

С учетом того, что этот дополнительный отпуск на следующий год не переносится, а также за неиспользованные дни такого отпуска денежная компенсация не выплачивается, то в случае увольнения было бы целесообразно во время военного положения проводить предоставление такого отпуска с сохранением заработной платы.

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Гоструда отпуск

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