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В Нью-Йорке начались масштабные ядерные учения — ФБР

09:26, 27 января 2025
Масштабные учения по устранению последствий ядерного инцидента стартуют в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке начались масштабные ядерные учения — ФБР
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В Нью-Йорке стартовали масштабные ядерные учения. Они проходят с 26 по 31 января. Об этом сообщает ФБР.

Так, в окрестностях Скенектади, штат Нью-Йорк, и окрестных округов Олбани, Саратога и Скенектади проходят широкомасштабные межведомственные тренировки по ядерным инцидентам.

В них примут участие сотрудники Пентагона, Министерства энергетики, Национального управления ядерной безопасности, ФБР и Министерства внутренней безопасности.

«Участники учений будут проводить действия в средствах индивидуальной защиты для имитации реалистичных условий. Он также будет включать в себя самолеты федеральных, государственных и местных правоохранительных органов.

Учения – это возможность для организаций-участников отработать и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в Соединенных Штатах или за рубежом», — отметили в ФБР.

Отмечается, что тренировки не представляют никакого риска для населения. Жителей попросили не пугаться самолетов, скопления военных и людей в средствах индивидуальной защиты.

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США ядерное оружие

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