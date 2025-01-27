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У Нью-Йорку розпочалися масштабні ядерні навчання — ФБР

09:26, 27 січня 2025
Масштабні навчання з усунення наслідків «‎ядерного інциденту» стартують у Нью-Йорку.
У Нью-Йорку розпочалися масштабні ядерні навчання — ФБР
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У Нью-Йорку стартували масштабні ядерні навчання. Вони проходять з 26 по 31 січня. Про це повідомляє ФБР.

Так, в околицях Скенектаді, штат Нью-Йорк, і навколишніх округів Олбані, Саратога та Скенектаді відбуваються широкомасштабні міжвідомчі тренування з ядерних інцидентів.

В них будуть брати участь співробітники Пентагону,  Міністерства енергетики, Національного управління ядерної безпеки, ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки.

«Учасники навчань проводитимуть дії в засобах індивідуального захисту для імітації реалістичних умов. Він також включатиме літаки федеральних, державних і місцевих правоохоронних органів.

Навчання – це можливість для організацій-учасників відпрацювати та підвищити оперативну готовність до реагування у випадку ядерного інциденту в Сполучених Штатах або за кордоном», — зазначили в ФБР.

Наголошується, що тренування не становлять жодного ризику для населення. Мешканців попросили не лякатися літаків, скупчення військових та людей  в засобах індивідуального захисту.

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США ядерна зброя

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