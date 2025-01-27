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Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США, а Трамп не запроваджуватиме мита — Білий дім

08:50, 27 січня 2025
Колумбія погодився на всі умови президента Трампа, включаючи необмежений прийом всіх нелегальних мігрантів.
Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США, а Трамп не запроваджуватиме мита — Білий дім
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Колумбія погодилася з усіма умовами президента США Дональда Трампа. Зокрема, країна погодилася на необмежений прийом усіх нелегальних мігрантів із Колумбії, які повертаються зі Штатів. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву речниці Білого дому Каролайн Лівітт.

У відповідь президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, «якщо Колумбія не виконає цю угоду».

«Уряд Колумбії погодився на всі умови президента Трампа, включаючи необмежений прийом всіх нелегальних мігрантів з Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів, в тому числі на військових літаках США, без обмежень і затримок», — наголошується в заяві.

У зв’язку з цим адміністрація Трампа призупинила запровадження нових тарифів і санкцій проти Колумбії.

Левітт заявила, що тарифи і фінансові санкції будуть призупинені, але візові санкції проти проти колумбійських посадовців та суворіші митні перевірки колумбійських громадян і вантажних суден залишаться в силі «до тих пір, поки перший літак з колумбійськими депортованими не буде успішно повернутий».

Нагадаємо, конфлікт розпочався після того, як американська влада відправила два військові літаки з колумбійськими громадянами в рамках програми депортації.

У відповідь американський президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари, що надходять до США з Колумбії.

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США Дональд Трамп

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