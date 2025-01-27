Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари, що надходять до США з Колумбії

08:03, 27 січня 2025
Це сталося після того, як влада Колумбії відмовилася прийняти два депортаційні авіарейси з мігрантами зі США.
Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари, що надходять до США з Колумбії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит 25% на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Це сталося після того, як влада Колумбії відмовилася прийняти два депортаційні авіарейси з мігрантами зі США.

«Мені щойно повідомили, що двом рейсам з репатріації зі Сполучених Штатів із великою кількістю нелегальних злочинців на борту не дозволили приземлитися в Колумбії. Цей наказ віддав соціалістичний президент Колумбії Густаво Петро, який і так дуже непопулярний серед свого народу», — зазначив Трамп.

За його словами, відмова Петро в цих рейсах поставила під загрозу національну та громадську безпеку США.

«Тому я доручив своїй адміністрації негайно вжити наступних термінових і рішучих заходів у відповідь», — вказав лідер США.

Трамп, зокрема, доручив:

  • запровадити надзвичайні 25% мита на всі товари, що вводяться в США з Колумбії. За тиждень тарифи з 25% піднімуть до 50%;
  • заборонити поїздки та негайно скасувати візи для урядовців Колумбії, а також усіх союзників і прихильників;
  • візові обмеження для всіх членів партії, членів сімей та прихильників колумбійського уряду;
  • посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян Колумбії та вантажів з міркувань національної безпеки;
  • повністю застосувати казначейські, банківські та фінансові санкції IEEPA.

«Ці заходи — лише початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушити свої правові зобов'язання щодо прийому та повернення злочинців, яких вони силою завезли до Сполучених Штатів», — наголосив він.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формальні процедурні порушення Мін'юсту та принцип пропорційності: ключові висновки Верховного Суду щодо оскарження анулювання доступу до Державного реєстру речових прав

Поняття вини особи у публічно-правових відносинах не є вирішальним для оцінки правомірності рішення суб’єкта владних повноважень про притягнення до відповідальності – Верховний Суд.

Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування

«Судово-юридична газета» підсумовує результати опитування читачів стосовно того, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — результати опитування

«Судово-юридична газета» публікує результати опитування читачів стосовно того, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру – хто і скільки голосів отримав.

Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, яка виникла внаслідок непорозуміння між суддею та присяжними, завершилася на користь судді.

Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд

Суд вказав, що поліцейські упереджено поставилися до громадянина та зробили все, щоб протокол за ст. 130 став реальністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області