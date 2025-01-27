Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари, що надходять до США з Колумбії

Це сталося після того, як влада Колумбії відмовилася прийняти два депортаційні авіарейси з мігрантами зі США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит 25% на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Це сталося після того, як влада Колумбії відмовилася прийняти два депортаційні авіарейси з мігрантами зі США.

«Мені щойно повідомили, що двом рейсам з репатріації зі Сполучених Штатів із великою кількістю нелегальних злочинців на борту не дозволили приземлитися в Колумбії. Цей наказ віддав соціалістичний президент Колумбії Густаво Петро, який і так дуже непопулярний серед свого народу», — зазначив Трамп.

За його словами, відмова Петро в цих рейсах поставила під загрозу національну та громадську безпеку США.

«Тому я доручив своїй адміністрації негайно вжити наступних термінових і рішучих заходів у відповідь», — вказав лідер США.

Трамп, зокрема, доручив:

запровадити надзвичайні 25% мита на всі товари, що вводяться в США з Колумбії. За тиждень тарифи з 25% піднімуть до 50%;

заборонити поїздки та негайно скасувати візи для урядовців Колумбії, а також усіх союзників і прихильників;

візові обмеження для всіх членів партії, членів сімей та прихильників колумбійського уряду;

посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян Колумбії та вантажів з міркувань національної безпеки;

повністю застосувати казначейські, банківські та фінансові санкції IEEPA.

«Ці заходи — лише початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушити свої правові зобов'язання щодо прийому та повернення злочинців, яких вони силою завезли до Сполучених Штатів», — наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.