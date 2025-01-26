Командувач Об'єднаних сил Андрій Гнатов призначений заступником начальника Генштабу

Очільника ОС ЗСУ Гнатова призначено заступником начальника Генштабу для поліпшення взаємодії між штабами і фронтом.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в Генштаб на посаду заступника начальника Генштабу», - зазначив Глава держави.

Президент заявив, що завдання Гнатова - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами та фронту.

«Ми обговорили ці зміни з головкомом Олександром Сирським. На всіх рівнях завдання поставлене», - додав Володимир Зеленський.

Додамо, що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий очолив стратегічне угруповання «Хортиця». При цьому він зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

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