Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий очолив стратегічне угруповання «Хортиця»

При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Президент України Володимир Зеленський доручив направити генерал-майора Михайла Драпатого для керівництва ОСУВ «Хортиця». При цьому він залишається командувачем Сухопутних військ.

«Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв.

При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад», — заявив Глава держави у вечірньому зверненні.

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