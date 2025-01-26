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На Львівщині чоловік через суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки через догляд за батьком з інвалідністю

21:43, 26 січня 2025
Представники ТЦК не вказали, яких саме документів бракує для отримання вістрочки.
На Львівщині чоловік через суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки через догляд за батьком з інвалідністю
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На Львівщині чоловік через суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки. Рішення у справі № 380/22558/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що чоловік звертався до одного з районних ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову на час мобілізації через догляд за батьком із другою групою інвалідності.

Заяву він надіслав поштою, долучивши, зокрема, копії паспортів, довідок до акту оглядів МСЕК, пенсійне посвідчення батька. Однак у жовтні 2024 року комісія відмовила йому в отриманні відстрочки, вказавши, що у нього «відсутній повний перелік документів згідно з абз.13 ч.1 постанови Кабінету Міністрів від 16.05.2024 №560».

Суд дослідив усі матеріали та аргументи. Він встановив, що позивач долучив до своєї заяви про отримання відстрочки документи, які передбачені законодавством, а представники ТЦК не вказали, яких саме документів бракує.

«Суд дійшов до висновку, що заяву позивача відповідач належним чином не розглянув, не дослідив всіх доказів та не здійснив перевірку наявності підстав для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за наданими документами, що свідчить про протиправність рішення відповідача щодо відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу, оформленого протоколом комісії», – вказується у рішенні.

Рішення комісії суд визнав протиправним та скасував, зобов’язавши повторно розглянути документи позивача щодо надання йому відстрочки. На судове рішення ще можна подати апеляцію.

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суд судова практика ТЦК мобілізація відстрочка інвалідність Львівський окружний адміністративний суд

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