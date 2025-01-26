Во Львовской области мужчина через суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки из-за ухода за отцом с инвалидностью

Представители ТЦК не указали, каких документов не хватает для получения отметки.

Во Львовской области мужчина через суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки. Решение по делу № 380/22558/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что мужчина обращался в один из районных ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва на время мобилизации из-за ухода за отцом со второй группой инвалидности.

Заявление он направил по почте, приобщив, в частности, копии паспортов, справок к акту обзоров МСЭК, пенсионное удостоверение отца. Однако в октябре 2024 года комиссия отказала ему в получении отсрочки, указав, что у него нет полного перечня документов согласно абз.13 ч.1 постановления Кабинета Министров от 16.05.2024 №560.

Суд изучил все материалы и аргументы. Он установил, что истец приобщил к своему заявлению о получении отсрочки документы, предусмотренные законодательством, а представители ТЦК не указали, каких документов не хватает.

«Суд пришел к выводу, что заявление истца ответчик должным образом не рассмотрел, не исследовал всех доказательств и не осуществил проверку наличия оснований для оформления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации по предоставленным документам, что свидетельствует о противоправности решения ответчика об отказе в предоставлении. отсрочки от призыва на военную службу, оформленного протоколом комиссии», – указывается в решении.

Решение комиссии суд признал противоправным и отменил, обязав повторно рассмотреть документы истца о предоставлении ему отсрочки. На судебное решение можно подать апелляцию.

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