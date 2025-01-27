Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области разъяснило, имеют ли право работники критической инфраструктуры на сокращенное рабочее время.
Под сокращенной продолжительностью рабочего времени предполагается установление нормы рабочего времени меньше, чем законодательно определенная. При этом оплата производится по полному окладу.
В период действия военного положения для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 6 Закона от 15.03.2022 № 2136-IX).
Согласно ст. 51 КЗоТ сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для следующих категорий работников:
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