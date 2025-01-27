Для таких работников продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.

Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области разъяснило, имеют ли право работники критической инфраструктуры на сокращенное рабочее время.

Под сокращенной продолжительностью рабочего времени предполагается установление нормы рабочего времени меньше, чем законодательно определенная. При этом оплата производится по полному окладу.

В период действия военного положения для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 6 Закона от 15.03.2022 № 2136-IX).

Согласно ст. 51 КЗоТ сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для следующих категорий работников:

учащиеся от 14 до 15 лет, работающие в период каникул, – 24 часа в неделю;

учащиеся, работающие в течение учебного года в свободное от учебы время – не более половины максимальной нормы, установленной для соответствующей возрастной категории.

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