Для таких працівників тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області роз’яснило, чи мають право працівники критичної інфраструктури на скорочений робочий час.

Під скороченою тривалістю робочого часу мається на увазі встановлення норми робочого часу меншої, ніж законодавчо визначена. При цьому оплата проводиться за повним окладом.

У період дії воєнного стану для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч. 2 ст. 6 Закону від 15.03.2022 № 2136-IX).

Відповідно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється для таких категорій працівників:

учні віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, – 24 години на тиждень;

учні, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, – не більше половини максимальної норми, встановленої для відповідної вікової категорії.

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