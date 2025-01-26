Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый возглавил стратегическую группировку «Хортица»

При этом Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить генерал-майора Михаила Драпатого для руководства ОСУО «Хортица». При этом он остается командующим Сухопутными войсками.

«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев.

При этом Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее численной частью наших Вооруженных Сил, и это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад», – заявил Глава государства в вечернем обращении.

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