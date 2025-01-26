Командующий Объединенными силами Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба

Глава ОС ВСУ Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба для улучшения взаимодействия между штабами и фронтом.

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Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генштаб на должность заместителя начальника Генштаба», - отметил Глава государства.

Президент заявил, что задача Гнатова – новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронта.

«Мы обсудили эти изменения с главкомом Александром Сырским. На всех уровнях задача поставлена», – добавил Владимир Зеленский.

Добавим, что командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый возглавил стратегическую группировку «Хортица». При этом он будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

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