Продажа подержанных вещей посредством комиссионера — что с налогообложением

Как облагать НДФЛ и военным сбором сумму дохода, выплаченную физлицу-резиденту от продажи подержанных вещей через посредство комиссионера.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило особенности налогообложения дохода НДФЛ и военным сбором при продаже подержанных вещей через посредство комиссионера.

Согласно п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 разд. I Налогового кодекса Украины продажа (реализация) товаров – это любые операции, которые осуществляются, в частности, согласно договорам купли-продажи и другим гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков ее предоставления.

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разд. IV НКУ, о.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 которого предусмотрено, что объектом налогообложения физического лица – резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 НКУ).

Согласно п. 167.1 ст. 167 НКУ ставка налога составляет 18% налогооблагаемой базы относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) налогоплательщику (кроме случаев, определенных в пп. 167.2 – 167.5 ст. 167 НКУ).

Кроме того, доходы, определенные ст. 163 НКУ, является объектом налогообложения военным сбором (п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 шт. 1 разд. 10 разд. ХХ НКУ).

Ставка военного сбора составляет 5% объекта налогообложения, определенного п.п. 1 о.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX НКУ (п.п. 1 п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX НКУ).

Лица, которые согласно НКУ имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса в контролирующий орган по основному месту учета (п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 НКУ).

Приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 г. № 4 с изменениями и дополнениями утверждены форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядок заполнения и представление налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Согласно п. 4 разд. IV Порядка в приложении 4 «Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора» к Расчету в графе 6 «Признак дохода» указывается признак дохода, приведенный в разд. 1 «Справочник признаков доходов физических лиц» приложения 2 к Порядку.

Справочником признаков доходов физических лиц определено, что другие доходы отражаются в приложении 4ДФ к расчету по признаку дохода «127».

Учитывая изложенное, доход, полученный физическим лицом – резидентом от продажи подержанных вещей через посредство юридического лица – комиссионера (физического лица – предпринимателя – комиссионера), включается комиссионером в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого физического лица как другие доходы и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях с соответствующим отражением в приложении 4ДФ к Расчету по признаку дохода "127".

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