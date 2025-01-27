Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Колумбии

Это произошло после того, как власти Колумбии отказались принять два депортационных авиарейса с мигрантами из США.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин 25% на колумбийские товары и ограничения для чиновников из Колумбии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Это произошло после того, как власти Колумбии отказались принять два депортационных авиарейса с мигрантами из США.

«Мне только сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников на борту не позволили приземлиться в Колумбии. Этот приказ отдал социалистический президент Колумбии Густаво Петр, который и так очень непопулярн среди своего народа», — отметил Трамп.

По его словам, отказ Петр в этих рейсах поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США.

«Поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры», — указал лидер США.

Трамп, в частности, поручил:

ввести чрезвычайные 25% пошлины на все товары, вводимые в США из Колумбии. Через неделю тарифы с 25% поднимут до 50%;

запретить поездки и немедленно отменить визы для чиновников Колумбии, а также всех союзников и сторонников;

визовые ограничения для всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства;

усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии и грузов из соображений национальной безопасности;

полностью применить казначейские, банковские и финансовые санкции IEEPA.

«Эти мероприятия – только начало. Мы не позволим правительству Колумбии нарушить свои правовые обязательства по приему и возвращению преступников, которых они силой доставили в Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

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