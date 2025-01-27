Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Колумбии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин 25% на колумбийские товары и ограничения для чиновников из Колумбии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Это произошло после того, как власти Колумбии отказались принять два депортационных авиарейса с мигрантами из США.
«Мне только сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников на борту не позволили приземлиться в Колумбии. Этот приказ отдал социалистический президент Колумбии Густаво Петр, который и так очень непопулярн среди своего народа», — отметил Трамп.
По его словам, отказ Петр в этих рейсах поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США.
«Поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры», — указал лидер США.
Трамп, в частности, поручил:
«Эти мероприятия – только начало. Мы не позволим правительству Колумбии нарушить свои правовые обязательства по приему и возвращению преступников, которых они силой доставили в Соединенные Штаты», — подчеркнул он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий