Президент Колумбії запропонував свій літак для депортації мігрантів після тиску США

Запровадження мит змусили президента Колумбії змінити свою позицію щодо прийому депортованих громадян.

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Президент Колумбії Густаво Петро погодився надати свій президентський літак для репатріації колумбійських мігрантів зі США. Про це повідомляє Fox News.

Ініціатива стала відповіддю на заяви очільника Білого дому США Дональда Трампа щодо запровадження жорстких економічних мит проти Колумбії за відмову приймати депортаційні рейси з мігрантами.

Видання вказує, що запровадження мит змусили президента Колумбії змінити свою позицію щодо прийому депортованих громадян. Зазначається, тиск спонукав колумбійську владу до співпраці в цьому питанні.

В офіційній заяві, опублікованій урядом Колумбії, вказано, що літак використовуватиметься для забезпечення «гідного повернення додому» мігрантів, які депортуються зі США.

Нагадаємо, конфлікт розпочався після того, як американська влада відправила два військові літаки з колумбійськими громадянами в рамках програми депортації.

У відповідь американський президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари, що надходять до США з Колумбії.

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