Колумбія вводить 25% мита на імпорт зі США у відповідь на аналогічні дії Трампа

Президент Колумбії наказав міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт зі США на 25%.

Колумбія вводить додаткові мита у розмірі 25% на всі товари зі США у відповідь на аналогічні дії зі сторони Вашингтона. Про це повідомляє СNN.

Зокрема, президент Колумбії Густаво Петро наказав міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт зі США на 25%.

«Мені повідомили, що ви запроваджуєте 50% мита на результати нашої людської праці, які ввозяться до Сполучених Штатів, і я роблю те саме», — заявив він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари, що надходять до США з Колумбії.

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