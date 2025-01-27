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Колумбия вводит 25% пошлины на импорт из США в ответ на аналогичные действия Трампа

08:14, 27 января 2025
Президент Колумбии приказал Министерству торговли страны повысить тарифы на импорт из США на 25%.
Колумбия вводит 25% пошлины на импорт из США в ответ на аналогичные действия Трампа
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Колумбия вводит дополнительные пошлины в размере 25% на все товары из США в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. Об этом сообщает СNN.

В частности президент Колумбии Густаво Петро приказал министерству торговли страны повысить тарифы на импорт из США на 25%.

«Мне сообщили, что вы вводите 50% пошлины на результаты нашего человеческого труда, которые ввозятся в Соединенные Штаты, и я делаю то же самое», — заявил он.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Колумбии.

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США Дональд Трамп

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