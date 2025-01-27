Президент Колумбии предложил свой самолет для депортации мигрантов после давления США

Введение пошлин заставило президента Колумбии изменить свою позицию по приему депортированных граждан.

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Президент Колумбии Густаво Петр согласился предоставить свой президентский самолет для репатриации колумбийских мигрантов из США. Об этом сообщает Fox News.

Инициатива стала ответом на заявления главы Белого дома США Дональда Трампа о введении жестких экономических пошлин против Колумбии за отказ принимать депортационные рейсы с мигрантами.

Издание указывает, что введение пошлин заставило президента Колумбии изменить свою позицию по приему депортированных граждан. Отмечается, давление подвигло колумбийские власти к сотрудничеству в этом вопросе.

В официальном заявлении, опубликованном правительством Колумбии, указано, что самолет будет использоваться для обеспечения «достойного возвращения домой» депортируемых из США мигрантов.

Напомним, конфликт начался после того, как американские власти отправили два военных самолета с колумбийскими гражданами в рамках программы депортации.

В ответ американский президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Колумбии.

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