Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США, а Трамп не будет вводить пошлины — Белый дом

Колумбия согласился на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов.

Колумбия согласилась со всеми условиями президента США Дональда Трампа. В частности, страна согласилась на неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращающихся из Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт.

В ответ президент Дональд Трамп не будет взимать со страны 25% пошлины, «если Колумбия не выполнит это соглашение».

«Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек», - отмечается в заявлении.

В этой связи администрация Трампа приостановила введение новых тарифов и санкций против Колумбии.

Левитт заявила, что тарифы и финансовые санкции будут приостановлены, но визовые санкции против колумбийских чиновников и более строгие таможенные проверки колумбийских граждан и грузовых судов останутся в силе «до тех пор, пока первый самолет с колумбийскими депортированными не будет успешно возвращен».

Напомним, конфликт начался после того, как американские власти отправили два военных самолета с колумбийскими гражданами в рамках программы депортации.

В ответ американский президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Колумбии.

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