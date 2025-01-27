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На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю

10:20, 27 січня 2025
Жінка сплатить 850 гривень штрафу за булінг.
На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю
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На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю. Постанову у справі №: 297/4654/24 оприлюднив Берегівський районний суд Закарпатської області.

У матеріалах справи вказується, що випадок трапився ще 21 жовтня 2024 року у Берегівській гімназії імені Ганни Горват.

Так, шкільна прибиральниця вчинила булінг щодо 14-річної учениці, вдаривши її шваброю для протирання підлоги. У матеріалах справи не вказано, що стало причиною конфлікту.

Щодо працівниці склали протокол про адмінправопорушення з ч.1 ст.173-4 КУпАП. Під час судового засідання вона визнала свою провину.

Суд дослідив усі матеріали та визнав жінку винною у булінгу, призначивши покарання – 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанова суду уже набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

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