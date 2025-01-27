Коронавірус, найімовірніше, походить із лабораторії, а не від тварин — вважає ЦРУ

ЦРУ назвало витік у лабораторії Уханя найбільш імовірною причиною виникнення COVID-19.

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Спалах коронавірусу, найімовірніше, стався через витік з китайської лабораторії, аніж поширився від тварин. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на нову оцінку Центрального розвідувального управління.

Так, відомство вважає, що вся сукупність даних зазначає більш імовірне лабораторне походження вірусу, ніж його природне походження.

«Але експертиза агентства демонструє низький ступінь впевненості у власних висновках, що свідчить про неповну, неоднозначну, суперечливу доказову базу», — вказує видання.

Дослідження ґрунтуються не на нових даних, а на свіжому аналізі відомостей про поширення вірусу, наукових досліджень, інформації про функціонування лабораторій у КНР.

У ЦРУ уточнили, що «сценарії природного походження пандемії COVID-19 залишаються правдоподібними».

Водночас там визнали, що розгадати джерело походження коронавірусу в умовах нестачі співпраці з боку влади Китаю, ймовірно, ніколи не вдасться.

У ЦРУ пообіцяли оцінювати всю нову інформацію, яка може змінити їхню думку.

Раніше повідомлялося, що новий голова ЦРУ Джон Реткліфф розглядає теорію витоку з лабораторії в Ухані, щоб пояснити походження Covid.

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