Новий голова ЦРУ Джон Реткліфф розглядає теорію витоку з лабораторії в Ухані, щоб пояснити походження Covid

Як вказується, з моменту спалаху пандемії почали виникати питання про те, чи достатньо суворо дотримувалися протоколів безпеки дві лабораторії в Ухані.

Джерело фото: Drew Angerer/Getty Images

Джон Реткліфф, новий директор ЦРУ, довгий час підтримував гіпотезу про витік з лабораторії. За його словами, він більше не хоче, щоб агентство залишалося «осторонь» дебатів про походження пандемії Covid. Про це пише The New York Times.

В останні тижні правління адміністрації Байдена Джейк Салліван, радник з національної безпеки, наказав провести новий секретний аналіз походження пандемії.

Як вказується, з моменту спалаху пандемії почали виникати питання про те, чи достатньо суворо дотримувалися протоколів безпеки дві лабораторії в Ухані.

Агентство зробило свою нову оцінку з «низькою достовірністю», що означає, що розвіддані, що стоять за нею, фрагментарні та неповні.

Експосадовці кажуть, що вони не проти нового вивчення розвідувальних даних про походження коронавірусу адміністрацією Трампа.

Реткліфф коли складав присягу наголосив, що погляд на походження Covid є пріоритетом «Дня 1».

«Я думаю, що наша розвідка, наша наука і наш здоровий глузд насправді говорять про те, що витоки Covid були у витоку в Уханьському інституті вірусології», — сказав він Breitbart. «Але ЦРУ не дало такої оцінки або, принаймні, не робило такої оцінки публічно. Тож я збираюся зосередитись на цьому».

Водночас зазначається, що жодних доказів цієї теорії не знайдено.

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