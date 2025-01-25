Как указывается, с момента вспышки пандемии начали возникать вопросы о том, достаточно ли строго соблюдали протоколы безопасности две лаборатории в Ухане.

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Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, долгое время поддерживал гипотезу об утечке из лаборатории. По его словам, он больше не хочет, чтобы агентство оставалось «в стороне» дебатов о происхождении пандемии Covid. Об этом пишет The New York Times.

В последние недели правления администрации Байдена Джейк Салливан, советник национальной безопасности, приказал провести новый секретный анализ происхождения пандемии.

Как указывается, с момента вспышки пандемии начали возникать вопросы о том, достаточно ли строго соблюдали протоколы безопасности две лаборатории в Ухане.

Агентство сделало свою новую оценку с «низкой достоверностью», что означает, что стоящие за ней разведданные фрагментарны и неполны.

Экс-служащие говорят, что они не против нового изучения разведывательных данных о происхождении коронавируса администрацией Трампа.

Ретклифф, когда приносил присягу, подчеркнул, что взгляд на происхождение Covid является приоритетом «Дня 1».

«Я думаю, что наша разведка, наша наука и наш здравый смысл на самом деле говорят о том, что истоки Covid были в утечке в Уханьском институте вирусологии», — сказал он Breitbart. «Но ЦРУ не дало такой оценки или, по крайней мере, не делало такой оценки публично. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на этом».

В то же время отмечается, что никаких доказательств этой теории не найдено.

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