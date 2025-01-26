В Киеве пятая часть должников, которым начислили пеню, частично или полностью уплатила долги за тепло

22% систематических должников, которым Киевтеплоэнерго начислило пеню, частично или полностью уплатили долги.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» заявляют, что вынуждены применять пеню систематическим должникам, которые долго не платят счета. Так, по итогам ноября 22% клиентов после применения штрафных санкций полностью или частично погасили свою задолженность. Еще часть клиентов обратилась за реструктуризацией долга. Такие данные на предприятии привели в конце января.

Как указывается, если клиент не платит пеню и игнорирует предупреждение, Киевтеплоэнерго обращается в суд. В настоящее время по искам коммунального предприятия в исполнительной службе находится свыше 3,5 тыс. дел. Сумма принудительного взыскания составляет около 200 млн грн.

При взыскании задолженности исполнительными службами сумма взыскания автоматически увеличивается на 10% – сумму исполнительного сбора. В случае если должник не выполняет решения суда, исполнительная служба может блокировать банковские счета или арестовать имущество.

«Практика применения пени продолжается. В декабре еще более 90 тысяч. клиентов, игнорирующих плату за тепло, увидели в платежках начисление пени», - указали там.

Как мы писали, в Правительстве ответили, ожидать ли роста тарифов на тепло и свет до конца отопительного сезона.

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