У Києві п'ята частина боржників, яким нарахували пеню, частково чи повністю сплатила борги за тепло

22% систематичних боржників, яким Київтеплоенерго нарахувало пеню, частково чи повністю сплатили борги.

У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» заявляють, що змушені застосовувати пеню систематичним боржникам, які тривалий час не сплачують рахунки. Так, за підсумками листопада, 22% клієнтів після застосування штрафних санкцій повністю або частково погасили свою заборгованість. Ще частина клієнтів звернулась за реструктуризацією боргу. Такі дані у підприємстві навели наприкінці січня.

Як вказується, якщо клієнт не сплачує пеню та ігнорує попередження, Київтеплоенерго звертається до суду. Наразі за позовами комунального підприємства у виконавчій службі перебуває понад 3,5 тис. справ. Сума примусового стягнення становить майже 200 млн грн.

При стягненні заборгованості виконавчими службами, сума стягнення автоматично збільшується на 10% – суму виконавчого збору. У випадку, якщо боржник не виконує рішення суду, виконавча служба може блокувати банківські рахунки або арештувати майно.

«Практика застосування пені продовжується. У грудні ще понад 90 тис. клієнтів, які ігнорують плату за тепло, побачили у платіжках нарахування пені», - вказали там.

Як ми писали, в Уряді відповіли, чи очікувати росту тарифів на тепло і світло до кінця опалювального сезону.

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