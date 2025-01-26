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На території лісництва на Київщині знайшли бойову частину БпЛА «Герань»-2

07:00, 26 січня 2025
Небезпечну знахідку знайшли лісники.
На території лісництва на Київщині знайшли бойову частину БпЛА «Герань»-2
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У Вишгородському районі Київщини сапери вилучили бойову частину БпЛА «Герань»-2. Як повідомили у ДСНС України, повідомлення про виявлення безпілотного літального апарата на території лісництва надійшло 25 січня. Небезпечну знахідку знайшли лісники.

Відтак, на місце події прибув піротехнічний розрахунок.

Сапери вилучили бойову частину БпЛА та обстежили прилеглу територію на наявність уламків і інших вибухонебезпечних предметів.

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ДСНС

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