На території лісництва на Київщині знайшли бойову частину БпЛА «Герань»-2

Небезпечну знахідку знайшли лісники.

У Вишгородському районі Київщини сапери вилучили бойову частину БпЛА «Герань»-2. Як повідомили у ДСНС України, повідомлення про виявлення безпілотного літального апарата на території лісництва надійшло 25 січня. Небезпечну знахідку знайшли лісники.

Відтак, на місце події прибув піротехнічний розрахунок.

Сапери вилучили бойову частину БпЛА та обстежили прилеглу територію на наявність уламків і інших вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.