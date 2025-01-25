Романа Качура представили науковому складу академії Сухопутних військ як нового ректора

Нового ректора представив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий.

Джерело фото: Михайло Драпатий

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий представив науковому складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного нового ректора – полковника Романа Качура.

«Це була не традиційна церемонія, а щирий і професійний діалог про майбутнє вищої військової освіти та якісні перетворення у підготовці офіцерів Збройних Сил України», - зазначив Драпатий.

За його словами, перед полковником стоїть складне, але надзвичайно важливе завдання – забезпечити якісну підготовку офіцерів, які не тільки володітимуть теоретичними знаннями, але й будуть готові до ведення сучасної маневреної війни, командуватимуть підрозділами в умовах високотехнологічного поля бою та швидкої зміни обстановки.

«Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного має стати не лише центром військової освіти, а й справжнім серцем нашої армії, де формується еліта Сухопутних військ, де народжуються лідери, які приймають рішення і визначають долю битв.

Окремо наголошу: у нас є все для того, аби перетворити Академію на один із найкращих закладів сучасної військової освіти у світі», - вказав генерал-майор.

Джерело фото: Михайло Драпатий

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