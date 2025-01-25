Романа Качура представили научному составу академии Сухопутных войск как нового ректора

Нового ректора представил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый представил научному составу Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного нового ректора – полковника Романа Качура.

«Это была не традиционная церемония, а искренний и профессиональный диалог о будущем высшего военного образования и качественных преобразованиях в подготовке офицеров Вооруженных Сил Украины», - отметил Драпатый.

По его словам, перед полковником стоит сложная, но очень важная задача – обеспечить качественную подготовку офицеров, которые не только будут обладать теоретическими знаниями, но и будут готовы к ведению современной маневренной войны, командовать подразделениями в условиях высокотехнологичного поля боя и быстрой смены обстановки.

«Национальная академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного должна стать не только центром военного образования, но и настоящим сердцем нашей армии, где формируется элита Сухопутных войск, где рождаются лидеры, принимающие решения и определяющие судьбу сражений.

Отдельно подчеркну: у нас есть все для того, чтобы превратить Академию в одно из лучших заведений современного военного образования в мире», - указал генерал-майор.

Источник фото: Михаил Драпатый

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