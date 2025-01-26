На территории лесничества на Киевщине нашли боевую часть БпЛА «Герань»-2

Опасную находку обнаружили лесники.

В Вышгородском районе Киевщины саперы изъяли боевую часть БпЛА «Герань»-2. Как сообщили в ГСЧС Украины, сообщение об обнаружении беспилотного летательного аппарата на территории лесничества поступило 25 января. Опасную находку обнаружили лесники.

Следовательно, на место происшествия прибыл пиротехнический расчет.

Саперы изъяли боевую часть БпЛА и обследовали близлежащую территорию на наличие обломков и других взрывоопасных предметов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.