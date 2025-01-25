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В Уряді відповіли, чи очікувати росту тарифів на тепло і світло до кінця опалювального сезону

17:17, 25 січня 2025
Україна вже перетнула екватор зими й опалювального сезону.
В Уряді відповіли, чи очікувати росту тарифів на тепло і світло до кінця опалювального сезону
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На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаться без змін. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін», - зазначив він.

Також очільник Уряду наголосив, що у бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують.

Водночас прем’єр підкреслив, що Україна вже перетнула екватор зими й опалювального сезону.

«Проходимо його успішно. Попри постійні атаки росії, наша енергосистема залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Тому 24/7 працюємо, аби посилити нашу енергетику», - вказаві Прем'єр.

Раніше ми писали, що Уряд планує прив'язати пільги на комуналку до оплати послуг.

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Кабінет Міністрів України ЖКП Денис Шмигаль світло опалення

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