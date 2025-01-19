Уряд планує прив'язати пільги на комуналку до оплати послуг

Пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону, що зобов'язує пільгові категорії громадян щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

Зокрема, як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, схвалено законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг».

Документом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, визначити, що пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих ЖКП, а умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг визначаються у порядку, встановленому КМУ.

Нагадаємо, що споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалив Уряд.

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