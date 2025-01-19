Родичам зниклих безвісти спростять комунікацію з органами досудового розслідування

Місце проведення досудового розслідування у справах щодо зниклих безвісти буде визначати прокурор.

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Міністерство внутрішніх справ та Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, разом із народними депутатами завершили розробку законопроєкту, аби комунікація з органами досудового розслідування у справах щодо зниклих безвісти стала простіша.

За словами заступника очільника МВС Богдана Драпʼятого, зараз, зокрема, існує норма, що досудове розслідування у таких справах здійснюється слідчим за місцем вчинення кримінального правопорушення. Однак, більшість випадків зникнення осіб безвісти припадає на регіони, де ведуться активні бойові дії.

Таким чином запропонований законопроєкт передбачає, що місце проведення досудового розслідування у таких випадках буде визначати прокурор, за місцем проживання чи перебування заявника. Порядок визначення територіальності буде діяти протягом воєнного стану та трьох років після його завершення.

Наприклад, пояснюють у МВС, якщо людина зникла безвісти у Донецькій області, а її рідні перебувають у Закарпатській, вони зможуть подати заяву до місцевої поліції за рішенням прокурора.

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